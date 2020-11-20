İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aramalarda 1 kilo 763 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, 1 el yapımı kılıç ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bayındır ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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