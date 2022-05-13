İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

13.05.2022 14:27
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş, Tire, Buca ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş, Tire, Buca ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretiyle uğraşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başsavcılık koordinesinde İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ödemiş, Tire, Buca ve Selçuk ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda da 400 gram metamfetamin, 100 gram esrar, 1 fişek esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Öte yandan, firari 5 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

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Uyuşturucu, Selçuk, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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