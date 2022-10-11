İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde iki araçta polis ekiplerince yapılan aramalarda araçların tabanına 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki hafif ticari araç içinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kemalpaşa'da durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda araçların tabanına zulalanmış 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.M, İ.B, ve O.C gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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