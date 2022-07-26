Adreslerde arama yapan ekipler, 1081 kök Hint keneviri, 284 gram kubar esrar, 21 bin 302 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 10 bin 812 doldurulmuş makaron ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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