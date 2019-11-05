Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çetin Emeç Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönündeki ihbar üzerine Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinne bağlı ekipler harekete geçti.

Şüphelileri bir süre uzaktan takip eden ekipler, 2 aracın şüphelilerin yanından geldiğini görünce operasyon düzenledi.

Ekipler, otomobillerde bulunan şahsın üzerinde yaptığı aramada 8.6 gram metamfetamin, 41 gram marihuana, 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Balçova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:06 Kaynak: AA
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