Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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