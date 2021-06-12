İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Y.Y.P'nin adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 gram esrar, yeşil reçete ile satılan 47 hap ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
Y.Y.P. ile adreste bulunan S.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliye sevk edilen Y.Y.P. tutuklandı. S.B. ise serbest kaldı.
Kaynak: AA
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