Uyuşturucu operasyonunda yakalan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ve Buca ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik 4 aylık yürüttüğü çalışma sonucu 26 Nisan'da Torbalı ve Buca'da 15 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 gram metamfetamin, 829 sentetik hap, 227 gram esrar, 2 gram bonzai, 28 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın 1 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest bırakıldı.