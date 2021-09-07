İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.
Şüpheli H.U'ya ait evde çeşitli nitelik ve miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik hap ve sustalı bıçak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika