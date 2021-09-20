İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince narkotikle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda takibe alınan B.Ü. (35) ve F.P. (36), Urla 75.Yıl Cumhuriyet Caddesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelilerden, B.Ü'nün ikametinde ve aracında yapılan aramalarda toplam 185 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.P. serbest bırakıldı.