İzmir'de uyuşturucu partisine baskın - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde doğum günü adı altında yapılan partide uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gülbahçe Mahallesi'nde doğum günü adı altında uyuşturucu partisi düzenlendiği bilgisini aldı. Polis ekipleri, ikamete operasyon düzenledi. Partiye 50-60 kişinin katıldığı belirlenen operasyonda, 9 içimlik ayrı ayrı paketlenmiş esrar maddeleri ele geçirildi. Partide uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerden Y.A. ve S.H. gözaltına alındı. Hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli makamlara mevcutlu olarak çıkarılan Y.A. tutuklanırken, şüpheli S.H. adli kontrol cezası ile serbest bırakıldı. - İZMİR