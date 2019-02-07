İzmir'de Uyuşturucu Satıcılarına "Narko-Alan" Kıskacı

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
, 1071 polisin her gün kentteki 216 noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptığını söyledi.
Medikalpark İzmir
Hastanesi tarafından bir otelde düzenlenen "uyuşturucu ile mücadele" konulu söyleşiye katılan Aşkın, uyuşturucunun kentleşmeyle ilgili bir sorun olduğunu ifade etti.
İzmir'de göreve başladığı 2016 yılında kendisine kentte 800 ila 900 arasında torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu yönündü bilgi verildiğini hatırlatan Aşkın, yaptıkları operasyonlarda bin 794 şüpheliyi yakaladıklarını kaydetti.
Uyuşturucuyla mücadele konusuna çok hassas olduklarını dile getiren Aşkın, "Bu konuda özel çalışmalar yaptık. 'Okullarımızın etrafında torbacılar var, çocuklarımıza uyuşturucu satıyorlar' şeklinde efsane var ancak böyle bir şey yok. İzmir'de bir milyona yakın öğrencimiz var ve hiçbir okulumuzun etrafında uyuşturucu satılmıyor." dedi.
"Göz açtırmıyoruz"
Aşkın, geçen eylülde "Narko-Alan" projesini hayata geçirdiklerini anımsattı.
"Narko-Alan"dan kısa sürede olumlu sonuçlar almaya başladıklarını anlatan Aşkın, şöyle konuştu:
"1071 polis her gün kentteki 216 noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıyor. Arkadaşlarım da 'biz bu kenttin çocuklarını koruyacağız, başka çaremiz yok' dediler. Polisimiz Türkiye
'nin en dezavantajlı bölgesinde destan yazıyor. 140 gündür o 216 noktadan gitmiyoruz. Belirlenen bölgelerde 7 gün 24 saat müdahale ediyoruz ve uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyoruz.Bu sürede 890 bin kişiyi kontrol ettik. Uyuşturucuyla ilgili bizden işlem görmüş binlerce kişiye takipte olduğumuzu hissettiriyoruz. Bu rakamlar da doğru yerde bir iş yaptığımızı gösteriyor. İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüz de bu çalışmaya çok destek verdi."
Polis olarak sokaklara hakim olduklarını uyuşturucu sattırmadıklarını aktaran Aşkın, toplumda yaşayan herkesin bu konuda elini taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi. Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ruh Sağlı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak da madde bağımlılığının kişinin isteyerek kontrol edeceği bir durum olmadığını ifade etti.
Ailelerin çocuklarıyla mutlaka arkadaş gibi olması gerektiğinin altını çizen Altıntoprak, uyuşturucu madde bağımlılığında tedavinin çok önemli olduğunu dile getirdi.
Medikalpark İzmir Hastanesi Başhekimi Zeki Hozer de düzenledikleri söyleşilerle toplum için önemli sorunları konuştukları vurguladı.