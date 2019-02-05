İzmir'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 14 Gözaltı
1 saat önce
İZMİR'de, uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
İZMİR'de, uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, bu sabah saatlerinde sokak aralarında ve okul önlerinde uyuşturucu madde satan kişilere yönelik önceden belirlenmiş adreslere eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aramalarda hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Arama yapılan bir adreste ise yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:57 Kaynak: DHA
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