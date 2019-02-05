Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 14 Gözaltı

İzmir'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 14 Gözaltı

1 saat önce

İZMİR'de, uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 14 Gözaltı, System.String[]
İZMİR'de, uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, bu sabah saatlerinde sokak aralarında ve okul önlerinde uyuşturucu madde satan kişilere yönelik önceden belirlenmiş adreslere eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aramalarda hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Arama yapılan bir adreste ise yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:57 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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