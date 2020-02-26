İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

6 saat önce

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı, System.String[]

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, kokuya duyarlı dedektör köpeklerle adreslerde arama yapıldı.

Polis, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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