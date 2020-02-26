İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika

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İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı
6 saat önce
İzmir'de gerçekleşen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
İzmir'de gerçekleşen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, kokuya duyarlı köpeklerle adreslerde arama yapıldı. Narkotik ekipleri uyuşturucu satışı yaptıkları düşünülen 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR
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