İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

6 saat önce

İzmir'de gerçekleşen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı, System.String[]

İzmir'de gerçekleşen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, kokuya duyarlı köpeklerle adreslerde arama yapıldı. Narkotik ekipleri uyuşturucu satışı yaptıkları düşünülen 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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