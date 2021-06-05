İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde 120 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonlarında 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Grup Amirliği ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ödemiş'te 16, Kiraz ilçesinde 1 adrese operasyon düzenledi. 120 polisin katıldığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 4'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.
9 şüpheli tutuklandı
Adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika