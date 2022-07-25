Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen L.A'nın ev ve iş yerinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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