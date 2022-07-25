İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

25.07.2022 11:10
İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen L.A'nın ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda kutu içerisine gizlenmiş 224 uyuşturucu hap, 31 gram kokain, bir miktar esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında L.A. Y.S. ve F.H.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin adından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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