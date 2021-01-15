İzmir'de uyuşturucu suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Beydağ ilçesinde, uyuşturucu suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Beydağ ilçesinde, uyuşturucu suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında hapis cezası bulunan B.Ö. ve S.S'nin yakalanması için çalışma başlattı. Hükümlüler, Eğride ve Çomaklar mahallelerindeki ikametinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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