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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:14 Kaynak: İHA
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 3 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonla 228 adet uyuşturucu hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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