Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 3 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonla 228 adet uyuşturucu hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İZMİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:14 Kaynak: İHA
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