İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyonda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyonda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan B.G. ve E.T. isimli 2 kişinin gençlere uyuşturucu madde sattığına ve F.Y. isimli şahsın ise ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığına yönelik bilgiler aldı. 25-26 Şubat tarihlerinde vakit kaybetmeden operasyona başlayan ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde 305 gram esrar ele geçirdi. İlçede uyuşturucu madde sattıkları belirlenen B.G. ve E.T. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkametinde uyuşturucu madde bulunan F.Y.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İZMİR

Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:12 Kaynak: İHA
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