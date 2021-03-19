Son dakika haberleri! İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu
19.03.2021 11:50
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonuİZMİR'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda halüsinasyon görülmesine neden olan ve 'sihirli mantar' diye anılan 'Magic Mushroom' ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu
İZMİR'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda halüsinasyon görülmesine neden olan ve 'sihirli mantar' diye anılan 'Magic Mushroom' ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şüphelilere operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Adrelerde yapılan aramalarda ise 'Magic Mushroom' olarak da bilinen tüketilmesi halinde halüsinasyon gördüren mantar ile 45 uyuşturucu hap ile mantarı yetiştirmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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