İzmir'de uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Hint keneviri tarlaları dronlarla tespit edildi. Operasyonda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir şüpheli ise gözaltına alınırken, operasyon anı dron ile saniye saniye görüntülendi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan tarlalarda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, tarlalarda bulunan Hint kenevirlerini dron ile tek tek tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, boyları 1 buçuk santimetre olan 50 kök Hint kenevirini ele geçirdi. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü. Operasyon anı ise saniye saniye havadan görüntülendi.

Öte yandan, tarlalarda Hint kenevirini yetiştirdiği tespit edilen H.K. polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan H.K.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.