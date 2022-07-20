İzmir'de uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi

20.07.2022 08:22

İzmir'de uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Hint keneviri tarlaları dronlarla tespit edildi.

İzmir'de uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Hint keneviri tarlaları dronlarla tespit edildi. Operasyonda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir şüpheli ise gözaltına alınırken, operasyon anı dron ile saniye saniye görüntülendi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan tarlalarda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, tarlalarda bulunan Hint kenevirlerini dron ile tek tek tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, boyları 1 buçuk santimetre olan 50 kök Hint kenevirini ele geçirdi. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü. Operasyon anı ise saniye saniye havadan görüntülendi.

Öte yandan, tarlalarda Hint kenevirini yetiştirdiği tespit edilen H.K. polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan H.K.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi - Son Dakika
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