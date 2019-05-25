Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

5 saat önce

İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı, System.String[]
İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ederek ticaretini yapanları takibe aldı. Savcılığın talimatıyla şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren izlemenin ardından zanlılara operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:28 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, İzmir, 3. Sayfa
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