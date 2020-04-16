İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde uyuşturucu imalatını ve ticaretini engellemek için yaptığı çalışmalar kapsamında Esatpaşa Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucu söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde ikamet eden K.Z gözaltına alınırken, poşet içinde satışa hazır halde bulunan 262 fişek olarak tabir edilen esrar ele geçirildi.

Emniyete sevk edilen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.