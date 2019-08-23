Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu üretilen eve polis baskını
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de uyuşturucu üretilen eve polis baskını

29 dakika önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir evin imalathaneye dönüştürülerek uyuşturucu üretilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu üretilen eve polis baskını, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir evin imalathaneye dönüştürülerek uyuşturucu üretilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde esrar ve skunk üretimi için düzenek, tabanca ile buna ait şarjör ve 100 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor
Emine Bulut cinayetinde görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekip yayan kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu Cem Garipoğlu'nun babasının eski avukatı Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle sosyal medyada büyük tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 22:32:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu üretilen eve polis baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]