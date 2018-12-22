Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uyuşturucudan 18 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucudan 18 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir'de Uyuşturucudan 18 Kişi Tutuklandı, System.String[]
İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, 18 Aralık'ta düzenlediği operasyonda 3 kişiyi daha yakalamasıyla gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:33 Kaynak: İHA

Aralık, İzmir, 3. Sayfa
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