İzmir'de Uyuşturucudan 18 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İzmir
'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, 18 Aralık
'ta düzenlediği operasyonda 3 kişiyi daha yakalamasıyla gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:33 Kaynak: İHA
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