Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası
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İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi metruk binada ölü bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi metruk binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Serintepe Mahallesi Kandere Parkı'ndaki vatandaşlar yakında bulunan metruk binadan kötü kokular geldiğini fark etti.

Binaya giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden Barbaros A. adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince binada yapılan araştırmada, cesedin yakınında uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler bulundu.

Barbaros A'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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