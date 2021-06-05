İZMİR'DE UYUŞTURUCUYA 17 GÖZALTI - Son Dakika

İZMİR'in Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayındır, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, uyuşturucu içerken kullanılan 2 aparat ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.