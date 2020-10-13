İzmir'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok

13.10.2020 13:32
İzmir'de uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

İzmir Buca'da iki ayrı adreste düzenlenen aramalarda, uyuşturucu madde ile buna bağlı çeşitli materyaller ele geçirilirken, iki şahıs yakalandı.

İzmir Buca'da iki ayrı adreste düzenlenen aramalarda, uyuşturucu madde ile buna bağlı çeşitli materyaller ele geçirilirken, iki şahıs yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Narko Alan ekipleri tarafından 8 Ekim günü Buca ilçesinde bir sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan üst aramada, 82,6 gram uyuşturucu Metanfetamin maddesi ele geçirildi. Şahısla ilgili yapılan ayrıntılı çalışmalarda ise bir otelde kaydının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine otel odasında arama yapılması için arama kararı çıkartıldı. Otel odasında yapılan aramada, 555 gram Metanfetamin maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

Buca ilçesinde bulunan bir adreste, profesyonel tesisat ve düzenekler hazırlayarak uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla Hint keneviri yetiştirildiği bilgisinin alınması üzerine söz konusu adreste yapılan aramada 10 adet kök Hint keneviri, iki adet iklimlendirme termostatı, 2x2.5 ebadında yetiştirme çadırı, bir adet dijital termometre, üç adet aydınlatma ve havalandırma aparatı ile bir adet aspiratör havalandırma filtreleri ve boruları ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak hakkında idari işlem başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok

Metanfetamin, Uyuşturucu, İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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