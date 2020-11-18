İzmir'de uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

İzmir'de uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

18.11.2020 14:13
İzmir'de uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde masada uyuyakalan fırın sahibinin cep telefonunun, dükkana giren bir kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İzmir'in Konak ilçesinde masada uyuyakalan fırın sahibinin cep telefonunun, dükkana giren bir kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Basmane semtindeki bir fırını işleten kişi, cep telefonun çalındığını belirterek, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvurdu. Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde fırın sahibinin, sabaha karşı saat 04.15 gibi bir masada uyuya kaldığı görülüyor. Yalın ayak fırına giren bir kişi de uyuyup uyumadığını kontrol ettiği fırın sahibinin cep telefonunu alıp dükkandan ayrılıyor.

Basmane, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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