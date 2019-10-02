İzmir'de üzerinde uyuşturucu ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri, devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan iki kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Bostanlı semtinde Uğur Mumcu Parkı civarında devriye görevini icra eden polis ekipleri, sokak üzerinde kilidi açık bir şekilde olan bir motoru fark etti. Bunun üzerine motorun çalıntı veya kayıp durumunu sorgulamak isteyen polis, bir apartmandan çıkan iki şahsa motorun kendilerine ait olup olmadığını sordu. T.A isimli şahıs polis ekibini görünce apartmanın içine doğru kaçarken, E.D isimli şahıs motorun kendisine ait olduğunu söyledi. Apartmana kaçan T.A. isimli şahsı tekrar çağıran polisler, durumdan sonuç alamayınca E.D isimli şahsa GBT sorgusu yaptı. Sorgunun ardından bina etrafında gizlice bekleyen polisler, bir süre sonra iki şahsı ellerinde şeffaf bir poşetle apartmandan dışarı çıktığını gördü. Polislerin kendilerine yaklaştığını gören şahıslar kaçmaya çalışsa da uzaklaşamadan yakalandı. Şahısların üzerinde arama yapan polisler, 682 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 bin 542 TL ele geçirdi. Şahısların evinde de arama yapan polisler, 10 gram uyuşturucu maddeye el koydu. Gözaltına alınan T.A ve E.D isimli şahıslar Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR