İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü

18.05.2022 11:52
İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir yağ fabrikasındaki silonun büyük boyutlu metal kapağının üzerine düştüğü konteynerdeki kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir yağ fabrikasındaki silonun büyük boyutlu metal kapağının üzerine düştüğü konteynerdeki kişi hayatını kaybetti.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasında, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle silonun metal kapağı yerinden çıktı.

Büyük boyutlu metal parça, silonun yanındaki konteynerin üzerine düştü. Parçalanan konteynerde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Cengiz Gündüz'ün (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gündüz'ün cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü
İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü
İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü - Son Dakika
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