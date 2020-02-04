İzmir'de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu - Son Dakika

İzmir'de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu

1 saat önce

İzmir'in Menemen İlçesinde 5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu.

İzmir'de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu, System.String[]

İzmir'in Menemen İlçesinde 5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.


Olay, dün sabah saatlerinde Menemen'e bağlı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler. İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark ettiler. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.


Öte yandan, cenazeler savcının incelemesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor. - İZMİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'da bir baba kızını internet sitesinde 470 TL'ye satılığa çıkardı
Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 03:58:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]