İzmir'de vahşet: Köpeği tekmeleyerek böyle öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de vahşet: Köpeği tekmeleyerek böyle öldürdü

10.07.2023 23:14

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, sahibiyle birlikte yoldan geçen Akita cinsi köpeği tekmeleyerek ölümüne neden oldu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, köpek çevredekilerin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi suç duyurusunda bulunurken, şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'de Karşıyaka ilçesinde, Sibel Gedik'in (45) Amerikan Akita cinsi 'Haki' isimli köpeği, alışveriş için gittikleri bir fırının önünde kendilerine doğru koşan başka bir köpeğini sahibi Levent T. tarafından tekme darbeleriyle öldürüldü. O anlar fırının güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Gedik'in şikayetçi olduğu Levent T., serbest bırakıldı. Gedik, öldürülen köpeği Haki'nin uysal bir hayvan olduğunu belirtip, "Kimseye zararı yoktu. Oğlumuzdu bizim. Bu kişi bizi mahvetti. Haki için adalet istiyorum" dedi.

KÖPEKLER BİRBİRİNİN ÜSTÜNE KOŞTU

Olay, 7 Temmuz'da Bostanlı Mahallesi Bestekar Sadi Hoşses Sokak üzerindeki bir fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek, Amerikan Akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti. Fırının bahçesindeki, başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark eden Gedik, içeri girmeyip, dışarda beklemeye başladı. Bu sırada bahçedeki köpek, Gedik'in köpeği Haki'ye doğru koşmaya başladı. Gelen küçük köpeğin sahibi Levent T., Gedik'in köpeğine tekme attı. Levent T., bu sırada ayağının kayması sonucu düştü.

TEKMELEYEREK ÖLDÜRDÜ

Tekrar ayağa kalkan Levent T., bu defa köpeğin karnına da bir tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anlar fırının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Köpeğin sahibi Gedik'in şikayeti üzerine Levent T., polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen köpeğin sahibi olan aile, yaşananların ardından karakola giderek suç duyurusunda bulunurken, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs ise serbest bırakıldı.

'SANİYELİK BİR ŞEYDİ, KÖPEĞİN SAHİBİ KOŞARAK HAKİ'NİN SURATINA TEKME ATTI'

Levent T., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Haki'yi kaybetmenin acısını yaşayan Sibel Gedik ve yakınlarını, yaşanan durum nedeniyle Levent T.'ye tepki gösterdi. Köpeği Haki için adalet istediğini belirten Sibel Gedik, "Olay günü fırının bahçesindeki bağlı olmayan küçük köpek Haki'ye doğru koşmaya başladı. Haki de onu yakaladı. Saniyelik bir şeydi. Sonra köpeğin sahibi koşarak Haki'nin suratına tekme attı. Köpekler bunun üzerine ayrıldı. Bu kişinin köpeği koşarak içeri kaçtı. Ben de o anki refleksle köpeğimi geri geri götürmeye çalıştım. Fakat diğer köpeğin sahibi bu defa Haki'nin karnına doğru bir tekme daha attı. Tek kalbine gelince Haki oracıkta hayatını kaybetti. Oysaki ben köpeğimi sıkıca tutuyordum. Gelip canice tekme atması gerekmiyordu" dedi. "Haki çok güzel bir köpekti" diyen Gedik, "Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık. Haki, çok sakin uysal bir hayvandı. Kimseye zararı yoktu. Oğlumuzdu bizim. Bu kişi bizi mahvetti. Psikolojimiz mahvoldu. Çocuklarım çok üzgün" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de vahşet: Köpeği tekmeleyerek böyle öldürdü - Son Dakika


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