İzmir'de korkunç vahşet! Başından vurarak öldürüp yakmış - Son Dakika
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İzmir'de korkunç vahşet! Başından vurarak öldürüp yakmış

09.12.2022 17:43
İzmir'de korkunç vahşet! Başından vurarak öldürüp yakmış

İzmir'in Dikili ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan genç, başından vurularak öldürülmüş ve yakılmış halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

İzmir'de 2 Aralık tarihinden beri haber alınamayan ve Salihleraltı Mahallesi'nde yaşayan Ahmetcan Zeybek (27), 6 Aralık'ta yapılan kayıp ihbarının ardından her yerde aranmaya başlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. (31) ile birlikte vakit geçirdiğini tespit etti.

İNTİHAR DEĞİL CİNAYETMİŞ

Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.K., kayıp olarak aranan Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, burada Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. ise olayla ilgili gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkunç vahşet! Başından vurarak öldürüp yakmış - Son Dakika

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