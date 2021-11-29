İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı, vapur seferleri durdu - Son Dakika

İZMİR'de hızı saatte 110 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesi sahilinde deniz taştı, çift yönlü bölünmüş yolun bir bölümü tamamen suyla kaplanınca, sürücüler zor anlar yaşadı. Vapur seferleri de geçici olarak durduruldu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, kentte vapur seferleri iptal edildi. Tam fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesi sahilinde deniz taştı. Çift yönlü bölünmüş yolun Karşıyaka- Konak istikametindeki kısmı tamamen suyla kaplanınca, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, itfaiye araçları ve su tankerleriyle bölgedeki suları temizlemek için çalışma başlattı. Denizde ise dev dalgalar oluştu.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İzmir için 'turuncu kod'lu uyarı verildiği belirtilerek "Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.İZDENİZ A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.) de tam fırtına nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle durdurulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. İZDENİZ A.Ş.'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin saat 08.25 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.