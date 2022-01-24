İzmir'de vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş.(İZDENİZ), kentteki olumsuz hava şartları nedeniyle yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin 19.50 itibariyle iptal edildiğini duyurdu.İZDENİZ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerimiz saat 19.50 itibariyle geçici süre iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz"
Kaynak: DHA
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