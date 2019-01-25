İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi
2 saat önce
İzmir'de etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.
İzmir
'de etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.
İzmir Denizcilik
AŞ'den yapılan açıklamaya göre, tüm vapur seferleri durduruldu.
Açıklamada, "Saat 18.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süre ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:24 Kaynak: AA
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