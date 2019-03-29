Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi, System.String[]
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ AŞ'den alınan bilgiye göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 17.45'ten itibaren yolcu vapuru seferleri geçici süreyle iptal edildi.

Arabalı vapur seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:06 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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