Son Dakika Haberleri: İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

1 saat önce

İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi, System.String[]

İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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