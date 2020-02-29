İzmir'de vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

23 dakika önce

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi, System.String[]

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Denizcilik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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