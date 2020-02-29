İzmir'de vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
23 dakika önce
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:46 Kaynak: AA
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Son Dakika İdlib'de şimdiye kadarki en net görüntü! TSK bombalamaya devam ediyor Sınırdan bir acı haber daha geldi! 1 askerimiz şehit düştü Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi