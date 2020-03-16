İzmir'de vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
6 saat önce
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:06 Kaynak: AA
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin saat 18.15 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
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