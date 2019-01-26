Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

22 dakika önce

İZMİR'de dün akşam iptal edilen vapur seferleri, olumsuz havanın etkisini yitirmesiyle yeniden başladı.

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı, System.String[]
İZMİR'de dün akşam iptal edilen vapur seferleri, olumsuz havanın etkisini yitirmesiyle yeniden başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ, dün akşam fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu kentte, arabalı vapur seferleri de dahil, tüm seferleri durdurdu. Olumsuz havanın etkisini yitirmesiyle birlikte, sabah deniz ulaşıma da normale döndü.

İZDENİZ tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle birlikte geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru ve araba vapuru seferlerimiz saat 06.55 itibariyle tekrar başladı" denildi - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:53 Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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