Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

1 saat önce

İzmir'de vapur seferleri tekrar başladıİzmir'de, olumsuz hava şartları nedeniyle dün akşamdan itibaren ara verilen yolcu vapuru seferleri tekrar başladı.

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı, System.String[]
İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı

İzmir'de, olumsuz hava şartları nedeniyle dün akşamdan itibaren ara verilen yolcu vapuru seferleri tekrar başladı.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin tekrar başladığı bildirildi. İZDENİZ'in yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerimiz 07.15 itibariyle tekrar başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:14 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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