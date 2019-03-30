İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı
36 dakika önce
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle iptal edilen vapur seferleri tekrar başladı.
İzmir
'de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle iptal edilen vapur seferleri tekrar başladı.
İZDENİZ AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin saat 06.55'ten itibaren tekrar yapılmaya başlandığı bildirildi. Güzelbahçe
seferlerinin halen yapılamadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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