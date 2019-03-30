Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

36 dakika önce

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle iptal edilen vapur seferleri tekrar başladı.

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı, System.String[]
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle iptal edilen vapur seferleri tekrar başladı.

İZDENİZ AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin saat 06.55'ten itibaren tekrar yapılmaya başlandığı bildirildi.

Güzelbahçe seferlerinin halen yapılamadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:11 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşkence Ettiği Oğlu Ölen Anne Tutuklandı Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor YSK, Vatandaşı Oy Kullanırken Dikkat Etmeleri Konusunda Uyardı Muharrem İnce'den Erdoğan İtirafı: Haklı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 07:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]