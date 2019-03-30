Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

41 dakika önce

İZMİR'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle dün akşam saatlerinde iptal edilen yolcu vapuru seferleri, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı, System.String[]
İZMİR'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle dün akşam saatlerinde iptal edilen yolcu vapuru seferleri, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.

İZDENİZ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle dün 17.45'te geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin saat 06.55'ten itibaren tekrar başladığı bildirildi. Güzelbahçe seferlerinin halen yapılamadığı belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:14 Kaynak: DHA

Sabah, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belhanda Maç Sonrası Geç Saatlere Kadar Eğlendi, Sabah Uçağı Kaçırdı İşkence Ettiği Oğlu Ölen Anne Tutuklandı Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 10:55:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]