İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı
41 dakika önce
İZMİR'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle dün akşam saatlerinde iptal edilen yolcu vapuru seferleri, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.
İZMİR'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle dün akşam saatlerinde iptal edilen yolcu vapuru seferleri, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.
İZDENİZ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle dün 17.45'te geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin saat 06.55'ten itibaren tekrar başladığı bildirildi. Güzelbahçe
seferlerinin halen yapılamadığı belirtildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:14 Kaynak: DHA
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