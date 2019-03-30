Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı

1 saat önce

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle geçici süre iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.

İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı, System.String[]
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle geçici süre iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.


İZDENİZ AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin saat 17.00'den itibaren tekrar yapılmaya başlandığı bildirildi.

Araba vapuru seferlerinin de devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Güzelbahçe seferlerinin ise halen yapılamadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:36 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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