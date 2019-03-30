İzmir'de Vapur Seferleri Tekrar Başladı
1 saat önce
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle geçici süre iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.
İzmir
'de etkili olan fırtına nedeniyle geçici süre iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.
İZDENİZ AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin saat 17.00'den itibaren tekrar yapılmaya başlandığı bildirildi. Araba
vapuru seferlerinin de devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Güzelbahçe
seferlerinin ise halen yapılamadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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