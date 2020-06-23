İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı - Son Dakika

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ara verilen seferlerde normal tarifeye geçildiği belirtildi.

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