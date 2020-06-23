İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı - Son Dakika

İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı
İzmir'de durdurulan vapur seferleri tekrar başladı.
İzmir'de durdurulan vapur seferleri tekrar başladı.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ara verilen seferlerde normal tarifeye geçildiği belirtildi.
Açıklamada, "Seferlerimiz saat 11.00 itibarıyla tekrar başlamıştır." bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:17 Kaynak: AA
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