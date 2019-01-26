İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı
41 dakika önce
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri, sabah yeniden başlatıldı.
İzmir
'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri, sabah yeniden başlatıldı.
İzmir Denizcilik
AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden ara verilen seferlerin saat 06.55 itibarıyla yeniden başlatıldığı belirtildi.
Kentte dün meydana gelen sağanak yağış ve fırtına yüzünden saat 18.15'te seferlere ara verilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:36 Kaynak: AA
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