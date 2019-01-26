Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

41 dakika önce

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri, sabah yeniden başlatıldı.

İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı, System.String[]
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri, sabah yeniden başlatıldı.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden ara verilen seferlerin saat 06.55 itibarıyla yeniden başlatıldığı belirtildi.

Kentte dün meydana gelen sağanak yağış ve fırtına yüzünden saat 18.15'te seferlere ara verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:36 Kaynak: AA

Sabah, İzmir, Güncel
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