Son Dakika Haberleri: İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

1 dakika önce

İzmir'de fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı, System.String[]
İzmir'de fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

İzmir Denizcilik AŞ'nin (İZDENİZ) sosyal medya hesabındaki duyuruda, olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle birlikte geçici sureyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin saat 07.15 itibarıyla başladığı, araba vapuru seferlerinin ise saat 08.25'te yeniden yapılmaya başlanacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:01 Kaynak: AA

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