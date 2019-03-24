İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.



İzmir Denizcilik AŞ'nin (İZDENİZ) sosyal medya hesabındaki duyuruda, olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle birlikte geçici sureyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin saat 07.15 itibarıyla başladığı, araba vapuru seferlerinin ise saat 08.25'te yeniden yapılmaya başlanacağı belirtildi.

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